Чистая прибыль Tesla впервые превысила $1 млрд

Чистая прибыль производителя электромобилей Tesla во втором квартале 2021 года впервые превысила $1 млрд, при этом выручка компании выросла почти вдвое, сообщает Интерфакс.

В апреле-июне чистая прибыль Tesla составила $1,14 млрд, или $1,02 в расчете на акцию, против $104 млн, или $0,10 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль увеличилась до $1,45 на акцию с $0,44.

Выручка повысилась на 98% и достигла $11,96 млрд против $6,04 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $0,94 на акцию при выручке в $11,51 млрд.