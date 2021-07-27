"Клон" Нафтогаза проиграл суд и заплатит штраф

Газопоставщик "Нафтогаз Трейдинг" через суд запретил компании-конкуренту использовать подобное к его названию наименование компании, сообщает UBR.

Об этом говорится в соответствующем судебном решении столичного Хозсуда по делу №910/3874/21.

Суд согласился, что использование похожих названий другими фирмами недопустимо, особенно на одном рынке.

Теперь "фирме-клону", которая изменила в наименовании лишь одну букву и более года работала под названием "Нафтогаз Трейдінг" (использовала у себя в названии "і" вместо оригинального "и"), запрещено указывать фирменное наименование. Как в полном, так и сокращенном виде, и не только украинском, но и на английском языках.

Также компания должна компенсировать ГК "Нафтогаз Трейдинг" 60,5 тыс. грн расходов по уплате госпошлины и стоимости проведения судебной экспертизы.

В НАКе отмечают, что это не первый раз, когда некоторые компании пытаются выдать себя за одно из дочерних предприятий "Нафтогаза".