Холдинг "ДТЭК" Ахметова отсудил у Укрэнерго еще 633 млн грн

Хозсуд Киева 15 июля частично удовлетворил иск ООО "ДТЭК Востокэнерго" к "Укрэнерго" и решил взыскать с ответчика в пользу истца 633 млн грн задолженности, сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, "ДТЭК Востокэнерго" свои исковые требования мотивировало тем, что "Укрэнерго" ненадлежащим образом выполняет обязательства по договору об участии в балансирующем рынке в части оплаты купленной у истца балансирующей электрической энергии в период с августа 2020 по март 2021 включительно.

В ходе судебного процесса "Укрэнерго" настаивало на отсутствии своей вины в просрочке обязательств, поскольку оплачивает приобретенную балансирующую электроэнергию с текущего счета со специальным режимом использования оператора системы передачи, в связи с чем оплата осуществляется после поступления средств на этот счет от других участников балансирующего рынка.

Вместо этого суд указал, что договор, заключенный между участниками спора, не содержит "каких-либо оговорок относительно использования ответчиком текущего счета со специальным режимом использования и соответственно условия о расчете за проданную электроэнергию только с такого счета".

Также суд отметил, что закон "О рынке электроэнергии" опять же "не содержит императивного запрета по расчету ответчика с поставщиком электрической энергии (истцом) только денежными средствами, которые поступают от других участников балансирующего рынка на текущий счет со специальным режимом использования, наоборот предусмотрена возможность ответчика для надлежащего выполнения денежных обязательств, вносить денежные средства из других собственных счетов на счет со специальным режимом использования".

Напомним, 5 июля Хозсуд Киева частично удовлетворил иск АО "ДТЭК Днепрэнерго" до "Укрэнерго" и решил взыскать с ответчика в пользу истца 399,4 млн грн задолженности.