Польша заявила о планах задержать запуск "Северного потока-2"
Польша решила приложить все усилия, чтобы задержать запуск газопровода "Северный поток-2". В стране считают, что если бы не они, то спорная российско-немецкая инвестиция уже давно была бы реализована, сообщает Обозреватель.
Об этом заявил в интервью Польскому радио заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.
По его словам, внешнеполитическое ведомство задерживало финализацию "Северного потока-2" на протяжении нескольких лет.
"Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен, уже давно Владимир Путин мог бы проявлять давление в отношении Украины или других наших партнеров", – утверждает Пшидач.
Он считает, что чем дольше газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства ЕС.
Украине в этом случае грозит энергетический кризис, многомиллионные убытки и полномасштабная война. Однако сейчас звучат предложения о компенсации нашей стране – включая финансовую помощь, защиту от российской агрессии и даже ускоренное вступление в НАТО.