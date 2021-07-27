В Беларуси исчез диспетчер, который сажал самолет с Протасевичем

В Беларуси исчез диспетчер "Белаэронавигации" Олег Галегова, который, вероятно, вел переговоры с пилотами самолета Ryanair, на борту которого находился бывший главный редактор телеграмм-канала Nexta Роман Протасевич, сообщает Радио Свобода.

Галегова работал в "Белаэронавигации" по меньшей мере с 2010 года. По данным издания, в начале июля после отпуска он должен был выйти на смену по заранее утвержденному расписанию, но на работе не появился.

Коллега диспетчера сказал, что голос на опубликованном записи с инцидентом Ryanair принадлежит Галегову. По его словам, он давно его не видел.

"Ходят слухи, что он исчез. Коллеги не могут с ним связаться и переживают: до него невозможно дозвониться, он удалил свои аккаунты в социальных сетях. Начальство официально ничего нам не сообщало. Но я за него особо не переживаю, думаю, он просто перестраховался и уехал. Он замечательный специалист, без проблем найдет работу в любой стране" , - сказал коллега Галегова.

Заместитель гендиректора "Белаеронавигация" Иван Герловский, отвечая на вопрос журналиста издания, сначала сказал, что Галегов с июня в отпуске и он ничего не знает о его исчезновении или увольнении. После вопроса, почему в организации такие длительные отпуска, Герловский сказал: "Да мы, если честно, говорили, звонили, спрашивали, где он находится, как он там [неразборчиво]".

Олег Галегов - этнический грузин, в Минске он жил вместе с семьей. Другой его коллега предположил, что он уехал к родственникам в Грузию.

Журналисты не смогли дозвониться ни на домашний, ни на мобильный телефон Галегова. Он, как выяснило издание, оставил аккаунт только в социальной сети Instagram, но изменил там никнейм, удалил всех подписчиков и закрыл профиль. Его жена также закрыла все профили в соцсетях. С ней журналистам также не удалось связаться.

Copyright © 2021 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода