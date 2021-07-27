Нотариусы отказываются проводить сделки с землей – Дубилет

С 1 июля в Украине открылся рынок земли, но из-за царящей на нем неопределенности нотариусы отказываются оформлять договора купли-продажи. Они ожидают дополнительных разъяснений от государственных органов, сообщает UBR.

Об этом заявил Дмитрий Дубилет, сооснователь профильного онлайн-сервиса Dobrozem.

По данным официальной статистики, на начало месяца на продажу были выставлены 1973 земельных участка. Из них ожидаемо наибольшее количество было сосредоточено в столичном регионе, сообщила геоинформационная система "Увекон":

Киевская область – свыше 430;

Одесская – 170;

Днепропетровская – 132;

Львовская – 114;

Полтавская – 106;

Харьковская – 99;

Херсонская – 98;

Житомирская – 96;

Винницкая область – 80 земельных участков.

Средняя стоимость гектара после 1 июля колебалась в пределах $2-3,6 тыс., иногда доходя – в непосредственной близости (20-30 км) от Киева – до $4,5 тыс.

Партнер по развитию бизнеса "Увекона" Александр Коробко рассказал, что по этому показателю Киевская область опередила ряд государств Европейского Союза. В частности, в Латвии средняя цена земельных участков составляет $1,4 тыс./га, в Литве – $2,2 тыс./га, в Румынии – $2,5 тыс./га.