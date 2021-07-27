Экс-министр труда Польши бросил "вызов" Милованову на миллион

Экс-министр труда Польши Пьотр Кульпа бросил "вызов" советнику руководителя Офиса президента Тимофею Милованову. Он предложил выплатить миллион гривен в украинский бюджет, если Милованов окажется прав в их споре, сообщает Обозреватель.

Политики вступили в дискуссию о Конституции Украины еще во время форума "Украина 30". Во вторник, 27 июля, Кульпа опубликовал в YouTube видео, где ответил Милованову на обвинение в незнании конституционной системы Украины.

"Вы просто не разобрались, как работает Украина" , – сказал тогда Милованов Кульпе.

Он отметил, что записал видео, чтобы избежать манипуляций и показать вырезку записи с форума, где они спорили с Миловановым. Кульпа добавил, что тогда у него не было возможности ответить советнику руководителя ОП.

"Я предлагаю, если господин Милованов найдет в тексте Конституции Украины полномочия для президента или для премьер-министра, чтобы снимать конституционных министров с их должностей, мы вместе с друзьями из института будущего сложимся и выплатим миллион гривен прямо в украинский бюджет" , – заявил Кульпа.

В случае, если Милованов не найдет это в тексте Конституции Украины, Кульпа предложил ему вернуть в бюджет деньги, заработанные на консультациях и анализах в этом году.

Пьотр Кульпа – директор программы "Школа Министров" в Киевской школе государственного управления имени С. Нижного, аудитор, юридический советник департамента стратегии Высшего Органа Аудита Польши, бывший Министр труда, заместитель Министра экономики Польши.