Вступительная кампания: какие специальности выбирают абитуриенты

Почти 200 000 украинских выпускников подали более миллиона заявлений в вузы. Больше всего абитуриентов интересуют такие специальности – филология, право и компьютерные науки, сообщает Deutsche Welle.

Самой популярной специальностью, на которую нынешние абитуриенты в украинские вузы подают документы, является филология. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщило министерство образования и науки Украины. На бакалаврские программы по этой специальности было подано 76 371 заявление.

На втором месте - право (67 720 заявлений), а на третьем - компьютерные науки (66 123). Учиться на специальности менеджмент хотят более 62 тысяч абитуриентов, среднее образование интересует более 44 000, инженерия программного обеспечения - 43 618, журналистика - 43 215, психология - 39 529, экономика - 37 464, а маркетинг - 36 080.

Среди подавших документы в магистратуру, больше всего желающих изучать право (23 404) и менеджмент (11 701).

Самыми популярными вузами среди будущих бакалавров являются Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (53,7 тысячи заявлений), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (47,3) и Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского (46,2).

В этом году в Украине 195,7 тысячи абитуриентов в целом подали 1,085 миллиона заявлений на поступление в высшие учебные заведения. Это на семь процентов больше заявлений, чем в прошлом году. Прием заявлений для поступающих в бакалавриат и магистратуру завершился 23 июля.