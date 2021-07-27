В Украину завезли мороженое с ядом

В Украину в сеть магазинов Metro Cash & Carry ввезли мороженое компании Маcromex SRL, Campia-Turzii с опасной для здоровья добавкой – запрещенным для использования в продуктах вещества этиленоксида. Его должны изъять из оборота, сообщает Обозреватель.

Как сообщает Госпотребслужба, мороженое доставили в Киев, на ул. Петра Григоренка, 43 (ООО "Метро Кэш энд Керри Украина"). Согласно закону, все продавцы обязаны изъять продукцию из оборота и письменно сообщить об этом контролирующим органам.

Опасное мороженое привезли из Румынии. Источник: importgenius

В ведомстве разъяснили, что этиленоксид – яд для теплокровных животных и человека, которые имеет наркотическое, канцерогенное действие. Такая добавка может быть в мороженом Mars.