В ЕС существует риск развития "пандемии одиночества"

В Евросоюзе за время пандемии COVID-19 зафиксировали удвоение числа людей, чувствующих себя одинокими, сообщает УНИАН.

"Согласно докладу JRC, каждый четвертый житель ЕС чувствует себя одиноким, число одиноких людей во время пандемии коронавируса удвоилось во всех возрастных группах… По сравнению с 2016 годом уровень одиночества среди лиц в возрасте 18-35 лет увеличился в четыре раза" , - сказано в докладе.

Если в 2016 году около 12% жителей ЕС чувствовали себя одинокими, то во время пандемии эта цифра увеличилась до 25%.

Проблема одиночества одинаково остро сегодня стоит перед всеми возрастными категориями, а также перед мужчинами и женщинами. Его одинаково остро переживают как жители городов, так и сельской местности.

При этом до пандемии Северная Европа отличалась самым низким (всего 6%) уровнем одиночества, то сегодня все регионы ЕС демонстрируют практически одинаковый его уровень (от 22% до 26%).

Кроме того, у жителей ЕС в среднем на 20-30% снизились положительные ощущения (чувство бодрости, спокойствия, активности, любопытства, заинтересованности), и на ту же цифру увеличились отрицательные эмоции, включая напряжение и подавленность.

"На этот рост чувства одиночества оказали влияние и санитарные меры по изоляции, однако существует опасение развития возможной пандемии одиночества. Это требует вмешательства и эффективных мер противодействия" , - гласит отчет.

В свою очередь вице-президент ЕК по вопросам демографии Дубравка Шуйца заявила, что "пандемия коронавируса выдвинула на первый план такие проблемы, как одиночество и социальная изоляция".

"Эти проблемы существовали и ранее, но общество не уделяло им большого внимания. Теперь мы должны начать лучше понимать и решать эти проблемы… Нам необходимо подумать, как совместными усилиями построить более устойчивое и сплоченное общество в ЕС" , - сказала Шуйца.

Европейские политики подчеркивают, что необходима всеобъемлющая работа всех институтов ЕС по преодолению европейской проблемы одиночества.

Очередное исследование одиночества среди жителей Евросоюза, как ожидается, будет проведено в 2022 году, планируется также и создание интернет-платформы для мониторинга одиночества в режиме реального времени.