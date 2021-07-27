Биткоин взлетел до $40 тыс., а потом покатился вниз
Курс биткоина на волне взлета из-за Amazоn достиг психологической отметки в 40 тыс. долларов, но после этого довольно резко откатился. Дело в том, что Amazоn опроверг сообщения о том, что планирует принимать Bitcoin в качестве платежного средства, сообщает Сегодня.
Утром 27 июля биткоин торгуется в районе 37,2 тыс. долларов. Капитализация главной криптовалюты опустилась до 698 млрд долларов, еще накануне она превышала 700 млрд долларов.
"Несмотря на наш интерес к этой сфере, спекуляции, которые возникли вокруг наших конкретных планов в отношении криптовалют, не соответствуют действительности", – заявил представитель Amazon.
Слухи о планах компании вести расчеты в биткоинах появились после публикации вакансии специалиста по криптовалютам.
Прогнозы для биткоина
Биткоин снова попробует достичь отметки 40 тыс. долларов, считает CEO криптобиржи Cryptorg Андрей Подолян. Он также считает, что в ближайшее время волатильность биткоина будет высокой, но станет снижаться с каждым днем. То есть амплитуда движения цен уменьшится.
При этом криптоинвесторам все еще важно следить за динамикой американских индексов, рассказал главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.
"Пока индексы и акции растут, криптовалюты будут менее интересны инвесторам. Институционалы только готовятся к возобновлению торговой активности. А вот на этапе, когда начнется коррекция фонового рынка США, можно ждать, что капитал будет перетекать в крипторынок, так как темпы его роста будут значительно превышать темпы роста акций и индексов. Инвесторы пойдут за большей прибылью", – объяснил Ковальчук.