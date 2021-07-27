Биткоин взлетел до $40 тыс., а потом покатился вниз

Курс биткоина на волне взлета из-за Amazоn достиг психологической отметки в 40 тыс. долларов, но после этого довольно резко откатился. Дело в том, что Amazоn опроверг сообщения о том, что планирует принимать Bitcoin в качестве платежного средства, сообщает Сегодня.

Утром 27 июля биткоин торгуется в районе 37,2 тыс. долларов. Капитализация главной криптовалюты опустилась до 698 млрд долларов, еще накануне она превышала 700 млрд долларов.

"Несмотря на наш интерес к этой сфере, спекуляции, которые возникли вокруг наших конкретных планов в отношении криптовалют, не соответствуют действительности" , – заявил представитель Amazon.

Слухи о планах компании вести расчеты в биткоинах появились после публикации вакансии специалиста по криптовалютам.

Прогнозы для биткоина

Биткоин снова попробует достичь отметки 40 тыс. долларов, считает CEO криптобиржи Cryptorg Андрей Подолян. Он также считает, что в ближайшее время волатильность биткоина будет высокой, но станет снижаться с каждым днем. То есть амплитуда движения цен уменьшится.

При этом криптоинвесторам все еще важно следить за динамикой американских индексов, рассказал главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.