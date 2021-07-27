Зеленский откроет форум "Украина 30" по децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский завтра откроет очередной форум "Украина 30". Он будет посвящен вопросу децентрализации, сообщает РБК-Украина.

Форум, посвященный реформе децентрализации, продлится 28 и 29 июля.

Выступление президента запланировано завтра в 10:30. После него выступит премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, спикерами станут ряд топ-чиновников. Среди них: