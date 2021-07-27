Зеленский откроет форум "Украина 30" по децентрализации

Зеленский откроет форум "Украина 30" по децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский завтра откроет очередной форум "Украина 30". Он будет посвящен вопросу децентрализации, сообщает РБК-Украина.

Форум, посвященный реформе децентрализации, продлится 28 и 29 июля.

Выступление президента запланировано завтра в 10:30. После него выступит премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, спикерами станут ряд топ-чиновников. Среди них:

  • министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев,
  • заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко,
  • первый вицепремьер-министр Украины - министр экономики Алексей Любченко,
  • министр аграрной политики Роман Лещенко,
  • вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics