В Литве на границе произошли столкновения из-за нелегальных мигрантов

В Литве произошли столкновения между полицией и противниками размещения лагеря нелегальных мигрантов на полигоне Руднинкай в 30 км от границы с Беларусью, сообщает Деловая столица.

В палаточном городке планируется разместить около 1500 мигрантов.

Несколько десятков человек 26 июля устроили акцию протеста на подступах к полигону, мешая проезду машинам с оборудованием для строительства лагеря. Перед тем они блокировали мост через реку.

Полиция оттеснила людей с проезжей части, при этом произошли мелкие стычки. Впоследствии протестующие снова перекрыли въезд живой цепью, но их повторно оттеснили, и машина заехала на территорию полигона.

Столкновения в Литве

По данным СМИ, ожидалась значительно большее количество людей. К местным жителям намерены присоединиться сторонники "Движения за семью".

Представитель полиции Рамунас Матонис сообщил, что три человека пожаловались на применение против них слезоточивого газа. В общем поступило 12 заявлений о том, что во время потасовки люди получили телесные повреждения в результате действий полиции. Эти заявления пока рассматриваются, среди правоохранителей пострадавших нет.