Украина теряет конкурентные возможности: эксперт озвучил причины

Уменьшение количества населения Украины является одной из главных проблем для экономики государства. Такое мнение высказал президент Группы компаний "Панда" Геннадий Бобов, сообщает УНИАН.

"Сегодня агрокомпании сталкиваются с огромными проблемами в поиске персонала. Этот вопрос актуален уже несколько лет, однако сейчас он очень обострился. Сварщики, токари, трактористы, водители грузовых машин – везде есть дефицит рабочей силы. Сегодня мы постоянно увеличиваем заработную плату людям, но все равно их найти очень трудно. Причем в этих профессиях работают специалисты среднего и пожилого возраста. Это значит, что скоро нехватка людей рабочих специальностей будет катастрофической", - говорит он.

Геннадий Бобов отметил, что причиной стало фактическое уничтожение профессионально-технического образования, открытие рынка труда за рубежом на Западе и ряд реформ, которая ускорила уменьшение количества населения в сельской местности.

Второй проблемой, которая является следствием уменьшения количества населения, эксперт назвал уменьшение потребления на внутреннем рынке.

"Везде наблюдается просадка по продаже основных продуктов питания – хлеб, молочные продукты, сахар, кондитерские изделия. Потребление уменьшается везде. И основная причина - уменьшение покупательной способности населения, а элементарное сокращение количества людей в Украине", - говорит он.

Эксперт убежден, что эта тенденция приведет к ухудшению ситуации в экономике Украины.

"Производственники теряют внутренний рынок сбыта, они имеют проблемы с персоналом, расходы на заработные платы растут и будут расти. Это означает, что национальные производители будут терять свои позиции, а их место будет занимать импорт. При этом, парадокс ситуации заключается в том, что польские продукты питания, продаваемые в Украине, сделаны преимущественно руками украинцев", - сказал эксперт.

Геннадий Бобов убежден, что государство должно прибегнуть к беспрецедентным реформам по стимулированию производства в Украине и создать условия для восстановления профессионально-технического образования и возрождения сельской местности.