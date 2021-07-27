Еда, которая ухудшает цвет лица: секреты красивой кожи

Есть много продуктов, употребление которых может негативно отразиться на состоянии кожи. Казалось бы, все просто: нужно их исключить — и кожа станет упругой и гладкой. Хотя на самом деле все не так просто, потому что они содержат много полезных веществ. Что же делать, чтобы и есть вкусно, и хорошо выглядеть? Об этом рассказала врач-нутрициолог Анна Мельник, сообщает GreenPost.

Все должно быть разумно, в меру и максимально естественно. Говоря «разумное питание», люди обычно пытаются исключить то, о чем часто говорят гастроэнтерологи: жирное, жареное, соленое, копченое. Но мы не говорим о диете, а лишь о некоторых ограничениях.

Девочки, которые хотят быть очень красивыми, молодыми и стройными, непременно исключают все жиры, из-за чего выглядят плохо, потому что лишают себя строительного материала для тех же мембран клеток - не с чего синтезировать жирные кислоты для переваривания пищи. То есть тот скудный рацион, который у них остается еще и не переваривается. Поэтому личико не только бледненькие, но и серенькие с прозеленью и синяками под глазами. Темные круги под глазами часто могут свидетельствовать о нехватке железа. Пытаясь похудеть для красоты, девочки эту красоту теряют.

Существует версия, что очень портят цвет лица молоко и молочные продукты, и следует отказаться от них вообще. Но если речь идет о натуральное молоко и молочнокислые сыры надлежащего качества, то все индивидуально. Если человек всегда пил молоко и имеет достаточно ферментов, то молоко не повредит.

Соль влияет на внешний вид, в частности на кожу вокруг глаз, но это опосредованно. Она перегружает организм жидкостью, от чего образуются мешки под глазами - они-то пройдут, но растянутая кожа останется. Соль обезвоживает организм, и полностью исключать соль из рациона не стоит. Лучше выбирать соль йодированную, морскую, гималайскую - сейчас появилось много солей, богатых микроэлементами, и ими подсаливать продукты, конечно, стоит, потому что эти элементы нам также нужны.

Кофе содержит кортизол, стимулирует сальные железы и воспаление, снижает уровень усвоения витамина С. Но для того, чтобы получить такие результаты от употребления кофе, нужно ежедневно выпивать 5-7 чашек. А мы всегда говорим: что слишком, то не здраво. Если вы боитесь вреда от кофе, выпейте воды перед кофе, чтобы нейтрализовать его действие. И не пейте кофе натощак, потому что если постоянно раздражать желудок, то у вас нарушится пищеварение и обмен веществ, и конечно, кожа будет выглядеть хуже.

Глютен - это, собственно, клейковина. Он немного ухудшает всасывание полезных веществ и у некоторых людей может повреждать слизистую оболочку кишечника, вызывая воспаление. Но опять-таки, чтобы клейковина вызвала воспаление кишечника, нужно много лет не любить свой организм, запустить его так, чтобы он уже не работал правильно и нормально, потому что глютен - продукт довольно естественный. И злоупотреблять продуктами, которые содержат глютен, не рекомендовано.

Есть мнение, что употребление большого количества красного мяса вызывает много свободных радикалов и вообще старения. На самом деле свободных радикалов везде полно, в частности эндогенных - у нас в организме их образуется столько, и извне мы их получаем при нашей экологии с избытком каждый день, поэтому вряд ли если съесть много красного мяса, это сильно изменит ситуацию. Эти слухи могут возникать потому, что после праздников, после шашлыков, когда было много красного мяса, человек действительно может плохо себя чувствовать. Это перегрузка организму, поэтому это вредно.

Говорят также, что черный чай благодаря содержанию танина обезвоживает кожу и дает нездоровый цвет лица, но это, опять-таки, при употреблении 5-7 чашек в день. Когда я была в командировке в Узбекистане, там пили не воду, а чай, причем подавали его чашками, а чайниками - это большой заварник на каждого, и таких чаепитий несколько в день. Там я не видела ни одного человека с приличной кожей - да, она темнее, но очень сухая и сморщенная. На это влияет много факторов, но, безусловно, чай среди них.

Продукт, однозначно вредный и для здоровья, и для кожи, и для внешнего вида в целом - это сахар. Он блокирует витамины группы В, поэтому хуже работает нервная система, начинаются расстройства пищеварения, при которых нарушается усвоение, возникает общая утомляемость и тому подобное. Это сказывается и на мышцах, и на коже. Сахар вызывает прыщи и разрушает коллаген - белок, который держит структуру кожи. За кожей мы можем видеть, что у нас проблемы с сердечно-сосудистой системы. Здесь нет смысла ходить к косметологу и покупать дорогую декоративную косметику, потому что мы стареем изнутри на самом деле.

Мы не будем здесь рассматривать фаст-фуды, потому что, например, в одном стакане газировки 8 ложек сахара.