Сардинию охватили масштабные лесные пожары

Сардиния объявила чрезвычайное положение в связи с заметным расширением площади лесных пожаров, бушующих на острове последние несколько дней, сообщает Укринформ.

Так, пожар в провинции Ористано уничтожил 20 000 гектаров леса, 1500 человек уже потеряли доступ в свои дома.

"Убытки невозможно даже измерить. Целые леса полностью уничтожены. Фермы и дома опустошены" , - отметил губернатор Сардинии Кристиан Солинас.

В Ассоциации фермеров Колдиретти добавили, что для воспроизводства лесов и пастбищ понадобится не менее 15 лет.

Пожары сначала вспыхнули в западной части итальянского острова Сардиния. В операции по тушению пожара уже задействованы более 7500 пожарных, 7 спецсамолётов и 13 вертолетов.

Франция и Греция прислали два специальных самолета для тушения пламени через механизм гражданской защиты ЕС.