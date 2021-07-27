Экс-советник по национальной безопасности США неудачно пошутил в церкви

Бывший советник по национальной безопасности США Майкл Флинн, который дважды признал себя виновным во лжи перед ФБР, но затем получил помилование от Трампа, предложил использовать винтовку AR-15, которую ему подарили, чтобы застрелить кого-то в Вашингтоне, сообщает Буквы.

На видео, опубликованном в Twitter, Флинн на сцене церкви Благой Вести в Юба-Сити, Калифорния, стоит вместе с группой людей.

Мероприятие проходило 16 июля, по сообщению Дэйва Брайана, пастора церкви.

Видео транслировалось в прямом эфире на сайте церкви, но потом было удалено. Однако оно было сохранено пользователями Twitter.

"Мы хотели, чтобы это была винтовка, которая, как мы думали, подошла бы для генерала. Поэтому мы и выбрали старый добрый классический камуфляж. В любом случае - это одно из лучших из нашего оружия", - сказал человек Флинну, что вызвало смех в толпе.

Флинн ответил: "Может быть, я найду кого-то в Вашингтоне, округ Колумбия". Толпа снова засмеялась.

FLYNN: "Maybe I'll find somebody in Washington DC ..."



Trump's now-pardoned former National Security Advisor General Michael Flynn

* Jokes * about assassination at the "Church of Glad Tidings" in Yuba, CA, as he gets a semi-automatic rifle. ???? pic.twitter.com/G5JfqTbGD3 - The Tennessee Holler (@TheTNHoller) July 25, 2021

Что известно о деле Флинна?

Флинн - генерал-лейтенант и бывший глава управления разведки США. Он был назначен 44-м президентом США Бараком Обамой в 2011 году и пробыл главой разведки до 2014 года.

Флинн публично заявлял, что его заставили уйти на пенсию из-за критики в адрес администрации Обамы относительно заявлений о близком поражение "Аль-Каиды". По его словам, он предупреждал об увеличении сил Исламского государства в Сирии, но у Обамы закрывали глаза на это.

В 2016 году он был назначен новоизбранным президентом Трампом на должность советника по нацбезопасности. Это назначение произошло несмотря на предупреждения со стороны Обамы, который выражал беспокойство по поводу Флинна в качестве руководителя разведки.

Флинн пробыл на этой должности меньше месяца - с 20 января по 13 февраля 2017 года.

Флинн стал одним из первых фигурантов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, целью которого было изучить российское вмешательство в выборы в США в 2016 году и наличие подозрительных связей между соратниками президента и российскими должностными лицами.

Флинн был единственным чиновником Белого дома, который был осужден в рамках расследования Мюллера.

В деле о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 Флинна допросили по делу его контактов с русскими. Результаты судебного решения свидетельствуют о том, что Флинн четыре раза солгал следствию во время допроса.

В частности, Флинн признал, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону с российским послом в США Сергеем Кисляком санкции Вашингтона против РФ, наложенные во времена Обамы, а затем дал ложные показания о содержании этого разговора.

После предъявленных обвинений, в 2017 году, Флинн решил сотрудничать с ФБР. Он предоставил информацию, которая касалась косвенных контактов президента Трампа с россиянами.

Также Флинн официально признал свою вину в том, что сообщил Федеральном бюро расследований ложные сведения о своих контактах с РФ.