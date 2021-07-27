Горизонтальные жалюзи: как легко почистить

Жалюзи удобны, практичны и хорошо защищают комнату от солнца. Однако у них есть один недостаток – они способны накапливать много пыли и грязи, сообщает 24 Канал.

Владельцы горизонтальных жалюзи часто задают себе вопрос, как правильно их мыть. Далее о простых способах, которые помогут быстро очистить жалюзи без лишних усилий.

Как быстро и легко очистить жалюзи от пыли

Щетка для пыли

Пипидастр (метёлка для смахивания пыли) поможет вам очистить жалюзи. Мягкая пушистая щетка легко соберет пыль. Такая уборка займет несколько минут и быстро вернет жалюзям чистый вид. Вы можете также использовать тряпку из микрофибры.

Малярные кисточки или шерсть

Если у вас дома не нашлось специальной щетки для пыли, можете ее заменить этими предметами. Очистить пыль с жалюзи очень легко с помощью малярных кистей или кусочком ткани из овечьей шерсти. Протрите каждую горизонтальную полосу, и готово.

Хлопковые перчатки

Для этого способа очистки вам понадобится пара резиновых и хлопковых перчаток. Добавьте в воду немного моющего средства, оденьте резиновые и сверху хлопковые перчатки, смочите руки в растворе. Протрите ламели одновременно с двух сторон, зажав их между пальцами. Промойте перчатки и продолжайте.

Вместо хлопковых перчаток можете использовать носки.

Пылесос

Сухую очистку жалюзи можно провести с помощью пылесоса. Подберите специальную насадку для уборки мебели, включите наименьшую мощность и проведите по закрытым защитных шторах.

Специальная щетка

Специальное изобретение для очистки жалюзи сэкономит вам время и заберет минимум усилий. Щетка сделана из микрофибры и позволяет чистить планки сразу с обеих сторон.

Мочалка

Из старой мочалки можно сделать щетку для очистки жалюзи своими руками. Разрежьте поролон на две части, сделайте на каждой по одному отверстию и просуньте в них кухонные ножницы. Так вы сможете создать девайс, который быстро очистит жалюзи с обеих сторон.

Вместо ножниц можно использовать щипцы для спагетти. Прикрепите к ним мочалки с помощью канцелярских резинок и готово.

Уксусный раствор

Если протереть жалюзи уксусом, сможете вернуть им блеск. Подготовьте раствор из воды и уксуса в пропорции 1 к 1. Наденьте перчатки, смочите и протрите каждую планку.