В Нацполиции наказали патрульных, остановивших авто нардепа Брагара

Национальная полиция объявила выговор патрульным полицейским, которые остановили автомобиль депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Евгения Брагара, а их начальника - командира роты снизила в должности, сообщает Вести.

"Служебное расследование завершено. Двум патрульным - выговор, командиру роты - снижение, а командиру батальона - замечание" , - сказал представитель ведомства.

К сотрудникам полиции применили дисциплинарное взыскание за то, что они нарушили инструкцию и не включили во время остановки нагрудные камеры (видеорегистраторы).

После выполнения дисциплинарного взыскания они вернутся к исполнению своих непосредственных служебных обязанностей.