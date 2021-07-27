В Киеве стартовала подготовка к Крестному ходу

В Киеве во вторник, 27 июля, пройдут мероприятия по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси. Несмотря на то, что основные мероприятия запланированы на 13:00, правоохранители перекрыли центр столицы еще в 6:00, сообщает Обозреватель.

Прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата с самого утра начали собираться в районе Европейской площади и Владимирской горки.

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Подходы к этим локациям были перекрыты усиленными нарядами правоохранителей и при этом всех проверяли на наличие запрещенных предметов. В частности, один из таким пунктов пропуска находится на улице Крещатик между Майданом Назалежности и Европейской площадью.

По состоянию на 10:30 никаких инцидентов зафиксировано не было.

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Паломников УПЦ МП доставляли к Владимирской горке на автобусах. Впрочем, часть из них добирались на место самостоятельно.

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Некоторые верующие привезли с собой детей, но практически все прибывшие были без защитной маски.

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В парке с самого утра верующие начали занимать места поближе к памятнику Владимиру Великому. Одни паломники сидят на лавочках, а другие – на земле на покрывалах или карематах. Среди верующих замечено большое количество людей, которые просили милостыню.

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Учитывая жару, организаторы мероприятия устроили бесплатную раздачу воды. Этим занимаются монахини.

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Также возле места проведения молебна находится большое количество сотрудников СМИ, а местность вокруг памятника буквально опутана кабелями для видеокамер.

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