В Киеве стартовала подготовка к Крестному ходу

В Киеве во вторник, 27 июля, пройдут мероприятия по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси. Несмотря на то, что основные мероприятия запланированы на 13:00, правоохранители перекрыли центр столицы еще в 6:00, сообщает Обозреватель.

Прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата с самого утра начали собираться в районе Европейской площади и Владимирской горки.

Подходы к этим локациям были перекрыты усиленными нарядами правоохранителей и при этом всех проверяли на наличие запрещенных предметов. В частности, один из таким пунктов пропуска находится на улице Крещатик между Майданом Назалежности и Европейской площадью.

По состоянию на 10:30 никаких инцидентов зафиксировано не было.

Паломников УПЦ МП доставляли к Владимирской горке на автобусах. Впрочем, часть из них добирались на место самостоятельно.

Некоторые верующие привезли с собой детей, но практически все прибывшие были без защитной маски.

В парке с самого утра верующие начали занимать места поближе к памятнику Владимиру Великому. Одни паломники сидят на лавочках, а другие – на земле на покрывалах или карематах. Среди верующих замечено большое количество людей, которые просили милостыню.

Учитывая жару, организаторы мероприятия устроили бесплатную раздачу воды. Этим занимаются монахини.

Также возле места проведения молебна находится большое количество сотрудников СМИ, а местность вокруг памятника буквально опутана кабелями для видеокамер.