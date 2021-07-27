Госдолг Украины за месяц вырос на 1 млрд долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 июня 2021 года составил 2 514,36 млрд гривен. В долларовом эквиваленте долг достиг 92,52 млрд долларов, сообщает РБК-Украина.

По данным Минфина, в течение июня 2021 года сумма сократилась в гривневом эквиваленте на 2,36 млрд гривен, а в долларовом эквиваленте долг увеличился на 1,0 млрд долларов.

По состоянию на 30 июня внешний долг составил 1 476,69 млрд гривен (58,74% от общей суммы долга) или 54,34 млрд долларов, внутренний долг - 1 037,67 млрд гривен (41,27%) или 38,18 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 2 224,82 млрд гривен (88,48% от общей суммы долга) или 81,87 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 289,54 млрд гривен (11,52%) или 10,65 млрд долларов..

Как сообщалось ранее, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 2 551,94 млрд гривен или 90,26 млрд долларов. За год госдолг вырос на 553,64 млрд гривен (на 27,7%) или на 5,89 млрд долларов (на 7%).

Напомним, Украина в 2021 году должна выплатить 585,13 млрд гривен задолженности по государственному долгу. Из этой суммы платежи по внутреннем долгу составят 418,80 млрд гривен, по внешнему - 166,33 млрд гривен

Автор: Александр Белоус