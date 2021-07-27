Приближающийся к Японии тропический шторм принес дожди и сильный ветер

Тропический шторм "Непартак" спровоцировал дожди и сильные порывы ветра в Токио, где проходят Олимпийские игры, сообщает Интерфакс-Украина.

Изначально предполагалось, что "Непартак" обрушится непосредственно на Токио, однако в итоге шторм сменил направление и пройдет севернее. Местные метеорологи прогнозируют, что утром в среду по местному времени он ударит по префектуре Мияги.

В Мияги и соседней префектуре Ибараки также проходит ряд соревнований в рамках Олимпийских игр, однако организаторы обещают, что несмотря на непогоду мероприятия состоятся в соответствии с расписанием.

"Соревнования в Мияги и Ибараки будут проходить по расписанию. Мы ожидаем также, что придут зрители" , - сказал официальный представитель оргкомитета Игр Такая Маса.

В Токио ранее из-за погодных условий перенесли соревнования по гребле и стрельбе из лука.

В Силах самообороны Японии сообщили, что следят за ситуацией со штормом "Непартак" и готовы в случае необходимости задействовать подразделения, специализирующиеся на ликвидации различных ЧС.