Приближающийся к Японии тропический шторм принес дожди и сильный ветер
Тропический шторм "Непартак" спровоцировал дожди и сильные порывы ветра в Токио, где проходят Олимпийские игры, сообщает Интерфакс-Украина.
Изначально предполагалось, что "Непартак" обрушится непосредственно на Токио, однако в итоге шторм сменил направление и пройдет севернее. Местные метеорологи прогнозируют, что утром в среду по местному времени он ударит по префектуре Мияги.
В Мияги и соседней префектуре Ибараки также проходит ряд соревнований в рамках Олимпийских игр, однако организаторы обещают, что несмотря на непогоду мероприятия состоятся в соответствии с расписанием.
"Соревнования в Мияги и Ибараки будут проходить по расписанию. Мы ожидаем также, что придут зрители", - сказал официальный представитель оргкомитета Игр Такая Маса.
В Токио ранее из-за погодных условий перенесли соревнования по гребле и стрельбе из лука.
В Силах самообороны Японии сообщили, что следят за ситуацией со штормом "Непартак" и готовы в случае необходимости задействовать подразделения, специализирующиеся на ликвидации различных ЧС.