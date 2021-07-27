Снос "хрущевок": куда переселят жителей устаревших многоэтажек

Законопроект Минрегиона, который должен запустить снос устаревших жилых многоэтажек, прошел общественные слушания, следовательно, "хрущевки" украинцев все же снесут, сообщает УНИАН.

Как говорится в законопроекте, под снос могут попасть около 30 тысяч жилых домов, которые считаются устаревшими.

Согласно законопроекту, на месте снесенных зданий будут построены новостройки.

Согласно законопроекту порог согласия жильцов, необходимый для расселения дома, будет снижен с 100% до 75%.

Сколько в Украине устаревших домов:

По данным Государственной службы статистики общая площадь устаревшего жилищного фонда составляет 4,33 млн кв.м.

4646 многоэтажек, построенных до 1919 года;

9693 дома, построенных до 1953 года;

7192 многоэтажки, построенные до 1969 года;

5364 дома, построенные до 1989 года.

Как будут решать сносить дом или нет:

местная власть посчитает, сколько устаревшего жилья в их городах;

разработает проекты комплексной реконструкции кварталов;

будут собраны подписи жильцов, согласных на снос дома и переезд в новый дом.

Куда переселят его жильцов?

Согласно законопроекту сначала должны построить новый дом, переселить туда жильцов "хрущевки", которая будет сноситься, и только после этого проводить демонтаж. Т.е. планируется, что владельцы "хрущевок" будут переезжать не во временное жилище, а сразу в новые квартиры.