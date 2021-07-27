В Украине только один город выполняет план по вакцинации

Киев лидирует по количеству привитых от коронавирусной инфекции COVID-19 и единственный в Украине выполняет плановые показатели по вакцинации. Об этом заявила депутат Киевского городского совета от партии "УДАР Виталия Кличко", заместительница главы Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Киев - единственный регион, который выполняет плановые показатели по вакцинации против COVID-19 и показывает лучшие результаты по Украине по количеству привитых. С начала 5-го этапа вакцинации, стартовавшего 23 июля, прививаться могут все желающие, выбрав ближайший пункт или центр массовой вакцинации", - написала Старостенко на своей странице в Facebook.

Депутат отметила, что за минувшие сутки столичные медики сделали 24 тыс. 701 прививок, за прошедшую неделю в столице вакцинировано 122 тыс. 613 человек, а всего с начала прививочной кампании сделано более 745 тыс. прививок. Полностью иммунизированы более 245 тыс. киевлян.