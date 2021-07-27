Антитела от вакцины Sinovac снижаются через 6 месяцев - исследование

Согласно лабораторному исследованию, антитела, вызванные вакциной Sinovac против COVID-19, снижаются примерно через шесть месяцев после второй дозы, хотя третья вакцина может иметь сильный усиливающий эффект, об этом пишут иностранные СМИ.

Китайские исследователи заявили о результатах исследования образцов крови здоровых взрослых людей в возрасте от 18 до 59 лет.

В документе говорится, что для участников, получавших две дозы с разницей в две или четыре недели, только 16,9% и 35,2% соответственно все еще имели уровень нейтрализующих антител выше порогового значения через шесть месяцев после второй дозы.

Исследование показало, что когда участникам в некоторых группах давали третью дозу, примерно через шесть месяцев после второй, уровни нейтрализующих антител спустя еще 28 дней увеличивались примерно в три-пять раз по сравнению с уровнями, наблюдавшимися через четыре недели после второй дозы.

В исследовании не проверялось действие антител против более трансмиссивных вариантов - ученые уверяют, что необходимы дальнейшие исследования для оценки продолжительности действия антител после третьей инъекции.