Все вакцины одинаковые: Богомолец заявила о "прививочных играх"

Заслуженная врач Украины Ольга Богомолец озвучила прогноз по поводу очередной волны заболеваемости коронавирусом, сообщает Обозреватель.

По ее словам, всплеск неизбежен, несмотря на то, что часть украинцев уже переболела COVID-19, а часть привилась.

Медик подчеркнула: ни вакцинация, ни перенесенное заболевание не дает гарантии от повторного заражения, но гарантирует, что течение болезни будет легче.

Богомолец также заверила, что нет принципиальной разницы между вакцинами от коронавируса. Популярность той или иной вакцины – это элемент "прививочных игр и коммерции".