Что нотариус обязан проверить у покупателя земли

Одним из условий покупки земельного участка является проверка нотариусом источника происхождения средств покупателя, сообщает ЛигаБизнес.

То есть, в случае приобретения земельного участка сельскохозяйственного назначения в собственность по оплатному договору (купля-продажа, рента, мина и так далее) нотариус обязан проверить источники происхождения средств или других активов приобретателя.

Источниками происхождения средств для приобретения в собственность земельного участка могут быть:

- заработная плата (денежное обеспечение);

- гонорары и другие выплаты согласно гражданско-правовым правовым сделкам;

- доход от предпринимательской или независимой профессиональной деятельности;

- доход от отчуждения имущества;

- дивиденды;

- проценты;

- роялти;

- страховые выплаты;

- выигрыши (призы) в азартные игры, выигрыши (призы) в лотерею или в другие розыгрыши, в букмекерском пари, в пари тотализатора;

- призы (выигрыши) в денежной форме, полученные за победу и/или участие в любительских спортивных соревнованиях;

- благотворительная помощь;

- пенсия;

- наследство;

- подарки;

- средства, полученные в займ (кредит);

- приобретение права на находку или сокровище;

- иные источники, не запрещенные законом.

Документами, которые подтверждают источники происхождения средств, являются:

- декларация об имущественном состоянии и доходах;

- декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера/декларация лица, уполномоченного на исполнение функций государства или органа местного самоуправления;

- годовая (квартальная, другая) финансовая и/или налоговая отчетность юридического лица - приобретателя и физического лица-предпринимателя (при наличии), которая получена нотариусом непосредственно от приобретателя (баланс, извлечения, которые содержат данные о прибылях и убытках хозяйственной деятельности клиента, налоговая декларация с приложениями);

- финансовая отчетность юридического лица - приобретателя, которая обнародована в соответствии с требованиями законодательства;

- иные документы, которые подтверждают источники происхождения средств.

Нотариус для установления источников происхождения средств может использовать официальные документы, публичную информацию, в частности сведения Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, который формируется и ведется Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, информацию, полученную от приобретателя.