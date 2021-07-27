Что нотариус обязан проверить у покупателя земли
Одним из условий покупки земельного участка является проверка нотариусом источника происхождения средств покупателя, сообщает ЛигаБизнес.
То есть, в случае приобретения земельного участка сельскохозяйственного назначения в собственность по оплатному договору (купля-продажа, рента, мина и так далее) нотариус обязан проверить источники происхождения средств или других активов приобретателя.
Источниками происхождения средств для приобретения в собственность земельного участка могут быть:
- заработная плата (денежное обеспечение);
- гонорары и другие выплаты согласно гражданско-правовым правовым сделкам;
- доход от предпринимательской или независимой профессиональной деятельности;
- доход от отчуждения имущества;
- дивиденды;
- проценты;
- роялти;
- страховые выплаты;
- выигрыши (призы) в азартные игры, выигрыши (призы) в лотерею или в другие розыгрыши, в букмекерском пари, в пари тотализатора;
- призы (выигрыши) в денежной форме, полученные за победу и/или участие в любительских спортивных соревнованиях;
- благотворительная помощь;
- пенсия;
- наследство;
- подарки;
- средства, полученные в займ (кредит);
- приобретение права на находку или сокровище;
- иные источники, не запрещенные законом.
Документами, которые подтверждают источники происхождения средств, являются:
- декларация об имущественном состоянии и доходах;
- декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера/декларация лица, уполномоченного на исполнение функций государства или органа местного самоуправления;
- годовая (квартальная, другая) финансовая и/или налоговая отчетность юридического лица - приобретателя и физического лица-предпринимателя (при наличии), которая получена нотариусом непосредственно от приобретателя (баланс, извлечения, которые содержат данные о прибылях и убытках хозяйственной деятельности клиента, налоговая декларация с приложениями);
- финансовая отчетность юридического лица - приобретателя, которая обнародована в соответствии с требованиями законодательства;
- иные документы, которые подтверждают источники происхождения средств.
Нотариус для установления источников происхождения средств может использовать официальные документы, публичную информацию, в частности сведения Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, который формируется и ведется Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, информацию, полученную от приобретателя.