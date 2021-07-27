В Украине разработали первую промышленную систему накопления энергии

В Виннице будут тестировать первую промышленную систему накопления энергии полностью разработанную, спроектированную и изготовленную в Украине, сообщает Правительственный портал.

Мощность системы накопления составит 1 МВт, а вместимость - 1 МВт*ч.

Винницкий городской совет выдал «KNESS» градостроительные условия и ограничения на строительство промышленной системы накопления энергии.

«Поздравляю украинского производителя с собственной разработкой системы накопления энергии. Это важная составляющая для балансировки энергосистемы, где растут мощности СЭС и ВЭС. Это событие в очередной раз доказывает, что Украина способна самостоятельно творить свое энергонезависимое будущее, развивая «зеленую» энергетику и необходимые электроаккумулирующие системы для этого», - прокомментировал событие Юрий Шафаренко, заместитель Председателя Госэнергоэффективности, и подчеркнул необходимость принятия законодательной базы для привлечения инвестиций в системы накопления энергии.