ФГИ инициирует присоединение Электротяжмаша к Турбоатому

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины 27 августа инициирует внеочередное собрание акционеров АО "Турбоатом", на которое выносит вопрос о присоединении к нему завода "Электротяжмаш" (оба – Харьков), сообщает Интерфакс-Украина.

"Присоединить к Обществу (АО "Турбоатом" – ред.) акционерное общество "Завод "Электротяжмаш" , - указано в проекте решения собрания по этому вопросу.

В настоящее время "Завод "Электротяжмаш" является госпредприятием.

В АО "Турбоатом" в лице ФГИ государство владеет более 75,22% акций.

В повестку дня собрания акционеров АО "Турбоатом" также внесены вопросы утверждения рыночной стоимости акций АО "Турбоатом" и смены его названия.

Согласно проекту решения, планируется утвердить рыночную стоимость акций АО "Турбоатом", определенную оценщиком, избранным внеочередным собранием акционеров 20 августа, в размере 1,95 грн за акцию (номиналом 0,25 грн – ред.).

Название АО "Турбоатом" предполагается заменить на АО "Украинские энергетические машины" (АО "Укрэнергомашины").

Соответственно предполагается внести изменения в Устав и внутренние положения общества (в частности, положение о принципах формирования набсовета компании).