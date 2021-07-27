Названы знаки Зодиака среди женщин, которые обычно остаются одинокими

Астрологи назвали четыре знака Зодиака среди женщин, которым очень сложно строить отношения с мужчинами. Поэтому чаще всего они остаются в гордом одиночестве, сообщает УНИАН.

Телец

В целом Тельцам комфортно находиться в одиночестве, но иногда им хочется облокотиться на мужское сильное плечо. Вот только вся проблема в том, что не каждый мужчина способен вытерпеть их сложный характер.

Несмотря на то, что у этих женщин много поклонников, не все из них проходят тест на прочность. И пощады от них ждать не стоит, даже в моменты сентиментальности.

Лев

Львицы часто одиноки, потому что для мужчин они кажутся недосягаемыми, как звезды на небе. При этом эти женщины в отношениях прямо-таки расцветают.

Но с ними может быть сложно, если мужчина нетерпеливый. Ведь девушки этого знака Зодиака обожают конфетно-букетный период, и готовы наслаждаться им длительное время.

Дева

Девам сложно найти вторую половинку, так как их потенциальный партнер должен быть идеальным. Более того, они сами выбирают себе жертву. Со стороны коллег, друзей они ухаживания не принимают.

Но в этом есть плюс. Девы очень редко разочаровываются в противоположном поле.

Козерог

Эти женщины очень скрытные, что делает общение с ними практически невозможным. Мужчинам сложно вытерпеть такую их особенность, поэтому чаще всего они покидают таких дам. Но тот, кто все-таки сможет вытерпеть Козерога, получит бонус в виде верности, преданности и безграничной любви.