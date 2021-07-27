Взрыв на химзаводе в Германии: объявлено крайнюю степень опасности

В Германии произошел мощный взрыв на одной из крупнейших в Европе площадок химической промышленности в городе Леверкузене. Власти объявили "крайнюю степень опасности", ближайшие дороги закрыты, жителей просят не открывать окна, сообщает Вести.

Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK) предупредило население, чтобы они закрывали окна и оставались внутри, поскольку опасаются утечки опасных газов из Chempark Leverkusen.

"По неизвестной ранее причине в Chempark Leverkusen произошел взрыв. Завод пожарных и авиационная испытательная машина в действии. Жильцы, пожалуйста, переходите в закрытые помещения и держите двери и окна закрытыми", — говорится в сообщении организации в официальном Twitter.

Сообщается, что огромное облако черного дыма также можно увидеть из Кельна, который находится примерно в 18 км от Леверкузена.

По данным пожарной команды Кельна, в настоящее время опасности в районе города нет.