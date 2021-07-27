В Украине одна из областей не отвечает "зеленой" зоне карантина

Все области Украины, по состоянию на 27 июля, находятся в "зеленой" зоне карантина. При этом в одной из областей один из эпидемиологических показателей не соответствует норме, сообщает РБК-Украина.

Так, в Херсонской области превышен уровень госпитализации и соответствует показателю 56,9%. При этом норма не должна превышать 50%.

Отметим, что этот показатель в Херсонской области превышен уже несколько дней подряд.

При этом в Луганской области, в которой было превышение нормы по этому же показателю, пока уровень госпитализации резко снизился и составляет менее 30%.