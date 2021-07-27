СБУ сообщила, что будет проводить обучение в Ровно

СБУ сообщила, что будет проводить обучение в Ровно

Служба безопасности Украины предупредила, что 29 июля будет проводить антитеррористические учения в городе Ровно. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие, и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

Об этом свидетельствует публикация Управления СБ Украины в Ровенской области.

Специальные антитеррористические учения проведут в административном здании Ровенской областной государственной администрации.

Антитеррористические и контрдиверсионные мероприятия будут проводиться также и на территории г. Ровно в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием вооружения и специальной техники.

К участию в учениях привлечены подразделения:

  • Службы безопасности Украины;
  • Национальной полиции;
  • патрульной полиции;
  • Госспецсвязи;
  • Национальной гвардии;
  • Вооруженных Сил Украины;
  • Военной службы правопорядка ВСУ;
  • Государственной пограничной службы;
  • Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
  • и представители местных органов.

На отдельных территориях Ровенской области возможно временное введение особого режима - ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств (г. Ровно, площадь Просвещения, улица Кавказская), проверка документов.

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