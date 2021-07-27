СБУ сообщила, что будет проводить обучение в Ровно

Служба безопасности Украины предупредила, что 29 июля будет проводить антитеррористические учения в городе Ровно. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие, и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

Об этом свидетельствует публикация Управления СБ Украины в Ровенской области.

Специальные антитеррористические учения проведут в административном здании Ровенской областной государственной администрации.

Антитеррористические и контрдиверсионные мероприятия будут проводиться также и на территории г. Ровно в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием вооружения и специальной техники.

К участию в учениях привлечены подразделения:

Службы безопасности Украины;

Национальной полиции;

патрульной полиции;

Госспецсвязи;

Национальной гвардии;

Вооруженных Сил Украины;

Военной службы правопорядка ВСУ;

Государственной пограничной службы;

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

и представители местных органов.

На отдельных территориях Ровенской области возможно временное введение особого режима - ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств (г. Ровно, площадь Просвещения, улица Кавказская), проверка документов.