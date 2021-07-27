СБУ сообщила, что будет проводить обучение в Ровно
Служба безопасности Украины предупредила, что 29 июля будет проводить антитеррористические учения в городе Ровно. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие, и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность.
Об этом свидетельствует публикация Управления СБ Украины в Ровенской области.
Специальные антитеррористические учения проведут в административном здании Ровенской областной государственной администрации.
Антитеррористические и контрдиверсионные мероприятия будут проводиться также и на территории г. Ровно в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием вооружения и специальной техники.
К участию в учениях привлечены подразделения:
- Службы безопасности Украины;
- Национальной полиции;
- патрульной полиции;
- Госспецсвязи;
- Национальной гвардии;
- Вооруженных Сил Украины;
- Военной службы правопорядка ВСУ;
- Государственной пограничной службы;
- Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
- и представители местных органов.
На отдельных территориях Ровенской области возможно временное введение особого режима - ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств (г. Ровно, площадь Просвещения, улица Кавказская), проверка документов.