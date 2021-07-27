Глава Tesla Илон Маск обрушился с критикой на Apple в ходе телефонной конференции, посвященной квартальным доходам его компании, сообщает Лента.ру.

Маск заявил, что Apple использует в своих батареях больше кобальта, чем Tesla, предположив, что они почти полностью состоят из него, тогда как в батареях его компании содержится лишь около двух процентов этого элемента.

Кобальт — ключевой элемент для производства аккумуляторов, на которых работает не только вся современная электроника, но и электромобили. В последние годы СМИ и правозащитники обратили внимание на проблему получения химического элемента. 60 процентов этого металла добывают в Демократической Республике Конго. При добыче кобальта нарушаются условия труда и права человека, на шахтах работают дети.

В 2019 году правозащитная организация International Rights Advocates подала от имени конголезских родителей иск к нескольким технологическим гигантам, в том числе Tesla, Apple, Google и Microsoft, по делу о гибели детей, работавших на шахтах.

Нападки со стороны Маска могут быть связаны с планами Apple выпустить собственный электромобиль Titan к 2024 году. Руководителем проекта назначен бывший вице-президент и глава инженерного отдела Tesla Дуг Филд, покинувший компанию ради Apple в 2018 году.

27 июля основатель Tesla отчитался о рекордной прибыли компании за второй квартал 2021 года. Выручка автогиганта составила 11,96 миллиарда долларов при чистой прибыли в 1,14 миллиарда. На продаже автомобилей компания заработала 10,21 миллиарда долларов, остальные 801 миллион — на реализации энергетического бизнеса, включая солнечную энергию для домов и предприятий.