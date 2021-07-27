Автогаз в рознице продолжает бить рекорды

Средняя цена сжиженного газа 27 июля в сетях АЗС повысилась на 5 коп./л, до 16,77 грн/л, сообщает Enkorr.

По данным ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», на АЗС UPG и «Автопорт» стоимость автогаза выросла в среднем на 22 коп./л и 30 коп./л, до 16,75 грн/л и 17,30 грн/л соответственно. Продукт на станциях WOG подорожал на 10 коп./л, до 17,48 грн/л.

«Овис», BVS и «Катрал» подняли цены на 10 коп./л.

СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 22 и 8 коп./л, до 16,75 до грн/л и 16,71 грн/л соответственно.

Отметим, средняя цена ресурса в размере 16,77 грн/л является рекордной для Украины за всю историю наблюдения. Всего с начала июля цены выросли на 1,40 грн/л, или 9,5%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 4 580 грн/т, до 28 210 грн/т.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 26 по 27 июля, грн/л