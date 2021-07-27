Эксперт назвал страну, которая стала новым эпицентром COVID-19

Северная Америка является новым эпицентром мирового вспышки COVID-19, а в Украине сейчас относительно стабильный уровень заболеваемости.﻿ Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время онлайн-брифинга, сообщает УНИАН.

"Есть хорошая новость в том, что Европа перестала расти. До этого она росла месяц с недельным ростом от трети до половины новых случаев дополнительных... Плохая новость в том, что он(рост - ред.) прекратился и зафиксировался на максимальной отметке с момента роста" , - сказал он.

По словам Ганиченко, речь идет не о том, что ситуация в Европе стабилизируется, а о том, что "ситуация, которая была очень напряженной еще на прошлой неделе, зафиксировалась на этом большом напряженном уровне" .

"Мы видим, что после этой стабилизации в Европе у нас растет Северная Америка, в частности, Соединенные Штаты Америки очень сильно растут. Более чем на половину еженедельно растут Соединенные Штаты Америки. И видим, что тут даже о фиксации на большом уровне речь не идет, здесь у нас происходит постоянный рост. И на прошлой неделе, таким образом, мы говорим о том, что Северная Америка является новым эпицентром мировой вспышки. Потому что Европа пока зафиксировалась и не растет дальше" , - отметил Ганиченко.

В то же время, в Южной Америке спад заболеваемости перестал фиксироваться.

"Пока Южная Америка и Европа показывают самый высокий уровень заболеваемости, если мы говорим об уровне континентов" , - добавил эксперт.

Говоря о крупных европейских странах с населением более 10 млн человек, Ганиченко отметил, что Украина улучшает свои позиции в отношении этих стран от недели до недели.

"В Украине относительно стабильный уровень заболеваемости... Украина на "зеленом" 13-м месте из 15-ти стран - это очень и очень хорошо - по количеству случаев за последние 14 дней на 100 тысяч населения" , - сказал он.

Говоря о коэффициенте выявления случаев заболеваемости, он отметил, что в Украине сейчас есть "неплохой контроль над распространением заболеваемости" .

Среди прочего, Ганиченко упомянул о ситуации в Швеции, где динамика заболеваемости "не является хорошей", однако о вспышке речь пока не идет.

"Это может быть уже 10-я из 15 крупных стран Европы, которая потенциально со следующей недели может перейти также в режим вспышки" , - отметил эксперт.

Относительно Испании он отметил, что там "продолжается потеря контроля".

"Мы видим стабильно низкий контроль над распространением заболеваемости в Испании" , - добавил Ганиченко.

Кроме того, в отношении России он отметил, что она "показывает сравнительно небольшие темпы вакцинации".

"Если в других крупных европейских странах со вспышкой уровень смертности остается относительно небольшим, то в России этот уровень находится на максимальных отметках за всю истории пандемии в стране, и сейчас есть в 15 раз больше, чем среднее значение в других крупных странах Европы" , - сказал Ганиченко.

Он также отметил, что в Великобритании и Нидерландах наблюдается "излом заболеваемости", однако это пока не означает, что ситуация там стабилизируется или улучшается.