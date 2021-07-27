В ЕС достигли важной цели по COVID-вакцинации

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 27 июля заявила, что власти Евросоюза достигли своей цели – вакцинировали от коронавируса COVID-19 70% взрослого населения хотя бы одной дозой к концу июля, сообщает Корреспондент.

"ЕС сдержал свое обещание и выполнил его. Наша цель состояла в том, чтобы защитить 70% взрослого населения в Евросоюзе по крайней мере одной дозой вакцины в июле. Сегодня мы достигли этой цели", – сказала она.

Более того, по ее словам, 57% взрослого населения Евросоюза уже прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

"Эти цифры ставят Европу в число мировых лидеров. Процесс наверстывания упущенного был очень успешным, но нам нужно продолжать прилагать усилия", – фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что "дельта-штамм очень опасен".