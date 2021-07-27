Украинцам анонсировали повышение пенсий

Минсоцполитики предлагает в 2022 году включить пенсионеров 70+ в инициированную президентом программу адресных пособий для пожилых людей, сообщает УНИАН.

По этой программе сейчас получают доплату к пенсии граждане в возрасте от 80 лет и с октября будут получать пенсионеры от 75 лет.

В случае включения в программу пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет будут повышены доходы дополнительно 1,5 млн пенсионерам.

Лазебная отметила, что президентская программа является эффективным инструментом снижения уровня бедности пожилых людей, которые не могут обеспечивать себя за счет работы.

"В течение 2020 и 2021 годов адресную доплату к пенсиям в размере 500 гривен ежемесячно получают пенсионеры старше 80 лет. При этом пенсии для них не могут быть меньше 2 600 грн. Эти меры повысили доходы 1,4 млн пенсионеров. В текущем году к этой программе присоединились пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет. С 1 октября они будут получать ежемесячно компенсационную выплату в размере 400 гривен" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках подготовки проекта государственного бюджета на 2022 год Минсоцполитики прорабатывает и другие предложения к календарю повышения пенсий в 2022 году.

В частности, в нем предлагается предусмотреть повышение с 1 января пенсий людям с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы; индексацию с 1 марта страховых пенсий для около 10 млн пенсионеров; перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, а также перерасчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.