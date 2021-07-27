Министр обороны Израиля встретится с французской коллегой из-за шпионского скандала

Министр обороны Израиля едет во Францию на переговоры по израильской системе электронного шпионажа Pegasus. По данным СМИ, ее использовали для прослушивания журналистов и политиков, сообщает Deutsche Welle.

Визит Ганца в Париж связан с публикацией расследования, согласно которому один из телефонных номеров президента Франции Эммануэля Макрона был обнаружен в списке номеров, которые, вероятно, прослушивались. При этом непонятно, стал ли телефон Макрона объектом хакерской атаки.

В свою очередь, израильская компания NSO, которая является разработчиком программного обеспечения Pegasus, исключила возможность шпионажа за Макроном.

"Я могу с уверенностью сказать, что президент Макрон не был мишенью", - заявил высокопоставленный представитель NSO израильскому телевидению.

Компания назвала себя жертвой "злобной и клеветнической" кампании.

Напомним, 18 июля были опубликованы результаты многомесячного журналистского расследования "проект Pegasus", в который были вовлечены 16 редакций, среди которых немецкие NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung и Die Zeit, а также правозащитные организации Amnesty International и Forbidden Stories. В распоряжение журналистов и правозащитников попал список из 50 000 телефонных номеров - потенциальных целей слежения - из нескольких десятков стран.

По данным проекта, власть авторитарных государств и различные спецслужбы могли годами следить за сотнями правозащитников, журналистов и политиков, используя программу, разработанную израильской фирмой NSO Group.

В более 1000 случаев удалось идентифицировать владельцев этих номеров, среди которых оказались, в частности, высокопоставленные политики, адвокаты, журналисты и правозащитники из Франции, США, Индии, Марокко, Мексики, Венгрии и целого ряда других стран. Франция ввела насчет этого официальное расследование.