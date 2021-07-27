На границе с РФ задержали "вора в законе" из санкционного списка СНБО

Правоохранители задержали в Харьковской области "вора в законе" по прозвищу "Леван Гальский" и "криминального авторитета" при попытке незаконного пересечения границы, сообщает Укринформ.

"26 июля оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области совместно с работниками отдела пограничной службы "Тополь" Харьковского пограничного отряда задержали двух человек без каких-либо документов. По оперативным данным, нарушителями являются "вор в законе" по прозвищу "Леван Гальский" и "криминальный авторитет" , - говорится в сообщении.

Полицейские сообщили, что эти мужчины пытались попасть на территорию Украины из РФ вне пункта пропуска.