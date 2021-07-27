На границе с РФ задержали "вора в законе" из санкционного списка СНБО
Правоохранители задержали в Харьковской области "вора в законе" по прозвищу "Леван Гальский" и "криминального авторитета" при попытке незаконного пересечения границы, сообщает Укринформ.
"26 июля оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области совместно с работниками отдела пограничной службы "Тополь" Харьковского пограничного отряда задержали двух человек без каких-либо документов. По оперативным данным, нарушителями являются "вор в законе" по прозвищу "Леван Гальский" и "криминальный авторитет", - говорится в сообщении.
Полицейские сообщили, что эти мужчины пытались попасть на территорию Украины из РФ вне пункта пропуска.
"42-летний "вор в законе"- гражданин Российской Федерации - в мае этого года был включен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Его сообщник - 31-летний граждан Грузии и "криминальный авторитет", - отмечается в сообщении.