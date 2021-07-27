На одном из пляжей в России выставили прейскурант за спасение утопающих

На закрытом пляже в Сочи (Россия) выставили прейскурант, в котором в частности указана цена за "спасение на воде", сообщает Деловая столица.

Прейскурант снял на видео один из отдыхающих и опубликовал в Telegram-канале "Типичный Краснодар".

"Сочи продо ﻿ лжает удивлять. Закрытый пляжик за семь тысяч рублей в день. И тут еще ряд платных услуг: "спасение на воде" — за 800 рублей. Шикарно" , — прокомментировал ролик его автор.

Позже СМИ выяснили, что услуга по спасению утопающих на элитном пляже в Сочи действительно платная. По информации российских журналистов, "своих" — проживающих в отеле — спасатели всё же вытаскивают из воды бесплатно. "Чужим" придётся заплатить за спасение из воды 800 рублей.

Что касается семи тысяч рублей за пребывание на пляже, это абонемент на 15 дней. Правда, местным с сочинской пропиской разрешается купаться и загорать на территории бесплатно.