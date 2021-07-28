В Германии намерены ограничить скорость в городах

За несколько месяцев до выборов в Бундестаг дискуссия об ограничении скорости снова обсуждаются в Германии. Три партии – СДПГ, Зеленые и Левые – имеют соответствующий пункт в своих избирательных программах, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказывает DW. Авторы инициативы, которая объединила экологические организации и профсоюз полиции земли Северный Рейн - Вестфалия, подсчитали, что введение ограничения скорости позволит уменьшить выбросы СО2 к 2034 году в среднем на 100 млн тонн. И даже большинство членов немецкого клуба автолюбителей ADAC не возражают против новых ограничений скорости.

Но по мнению некоторых специалистов, нет достаточно объективного исследования, которое бы всесторонне представило влияние ограничения скорости на транспортную сеть, а также сделало выводы относительно движения транспортного потока, образование заторов, а также количества вредных выбросов.

По данным Федерального ведомства по защите окружающей среды Германии, полученной информации пока недостаточно для окончательных выводов. По имеющимся данным более жесткое ограничение скорости должно положительно повлиять на безопасность дорожного движения, уменьшения шума и выбросов. Кроме того, полученные данные не свидетельствуют о существенном ограничении мобильности тех, кто передвигается на авто.

Напомним, что в других европейских странах скорость на автобанах ограничена 120 или 130 км/ч. В населенных пунктах ограничение скорости также становятся все строже. Например, Испания недавно ограничила скорость в городах 30 км/ч. Такое же ограничение действует и на большинстве улиц в столице Франции.