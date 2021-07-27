США будут ускоренно выселять нелегальных мигрантов

США будут ускоренно выселять нелегальных мигрантов

Власти США решили возобновить ускоренное выселение нелегальных мигрантов. Об этом ссылаясь на министерство внутренней безопасности, сообщает Лента.Ру.

Ведомство уточняет, что ускоренное выселение — это законная процедура по отношению к нарушителям.

"Администрация (президента США Джо) Байдена (...) работает над созданием безопасной, упорядоченной и гуманной иммиграционной системы", — сообщает министерство.

В решении подчеркивается, что незаконное проникновение в США несет за собой "долгосрочные последствия" для преступников. При этом ведомство заверяет, что продолжит реформировать систему предоставления убежищ мигрантам и улучшать процесс их законного оформления.

Ранее администрация Байдена сообщила об установке новых защитных барьеров на дамбе, построенной на границе с Мексикой. Сооружения должны помочь США защититься от наплыва нелегальных мигрантов. В апреле 2021 года таможенно-пограничная служба США зафиксировала 178 622 мигранта, пересекших границу. Это стало рекордным месячным показателем за последние 20 лет.

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