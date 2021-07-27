Рада соберется на внеочередное заседание по поводу "Крымской платформы"

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков собирается созвать внеочередное заседание парламента на 23 и 24 августа. Главной темой обсуждения станет "Крымская платформа".﻿ Об этом заявил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, сообщает Обозреватель.

Отметим, что в указанные даты в Украине выходные.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сказала, что заседание пройдет также 24 августа, но окончательную повестку дня еще не утвердили.

"Кроме того, что это будет торжественное заседание ко Дню независимости, очевидно, может быть проголосован Большой герб. Я думаю, что при наличии положительных сигналов, наберется 300 голосов, то этот вопрос будет выноситься (на голосование)", – отметила политик.

По словам Гончаренко, депутатам уже разослали соответствующее письмо о сборе подписей за созыв внеочередной сессии ВРУ.

На ней планируется рассмотрят проект постановления об обращении ВРУ по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации (рег. номер 5775 от 15.07.2021 года).

Его готовят к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европейского Парламента, правительств и парламентов иностранных государств.

Напомним: саммит "Крымской платформы" состоится в Киеве 23 августа. Его инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека и содействию деоккупации полуострова.

В мероприятии примут участие руководители институтов Евросоюза – президент Европейского Совета Шарль Мишель, исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис и высокий представитель ЕС Жосеп Боррель, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. К саммиту присоединится и президент Словакии Зузана Чапутова.

Джордж Кент, который выполняет обязанности поверенного в делах США в Украине, заявил, что американский лидер Джо Байден не приедет на "Крымскую платформу". По его словам, Штаты будет представлять член правительства, сам он уже неформально общался с лидерами крымских татар.