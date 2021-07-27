Атаки Китая на бизнес ударили по юаню

Китайские государственные облигации и юань подешевели на фоне спекуляций по поводу того, что зарубежные фонды активно избавляются от своих активов в стране, сообщает Лента.ру.

Этот удар связан с развитием ситуации с атакой Пекина на собственный бизнес, сопровождаемой ужесточением регулирования в ряде секторов.

Доходность десятилетних государственных облигаций выросла на семь базисных пунктов, до 2,94 процента, что стало максимумом за почти год. Курс национальной валюты страны на офшорном рынке упал на 0,6 процента и приблизился к апрельскому минимуму, составив 6,52 юаня за доллар. Продолжили снижение и биржевые индексы.

"Рынок широко обсуждает, что некоторые американские фонды агрессивно распродают активы в Гонконге и Китае, так как США могут ограничить инвестиции в этих регионах. Мы не можем точно установить, правда это или нет, но рынок опасается, что иностранный капитал будет активно уходить с китайского рынка акций и облигаций" , — объяснил трейдер из Guoyuan Securities Co Ли Кунькун.

Опасения возникли на фоне внезапного ужесточения политики Пекина в отношении образовательных компаний, последовавшего за атакой на технологический сектор. 23 июля стало известно, что Пекин решил затруднить работу и финансирование организациям, занимающимся сферой дополнительного школьного образования, что и вызвало обрушение стоимости их бумаг. Пострадали и акции технологического сектора, очередным за многие месяцы ударом по которому стал штраф в отношении Tencent.

Действия Пекина в отношении собственных компаний уже привели к негативным последствиям для местных компаний. По данным Bloomberg, китайские предприниматели в первой половине 2021 года понесли многомиллиардные потери.