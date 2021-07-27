В Госдуме призвали начать войну против Украины

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Александр Шерин заявил, что России необходимо принять превентивные меры в отношении Украины. По его словам, Москве стоит нанести удары на чужой территории, сообщает URA.RU.

"(Президент РФ) Владимир Владимирович Путин, верховный главнокомандующий моей страны, сказал о том, что если драка неизбежна — бей первым. Я не говорю, что Российскую Федерацию или российскую армию способен кто-то раздавить.

Но я не хочу, чтобы врага останавливали под Москвой и клали десятки миллионов жизней, когда можно наносить превентивные удары или меры на чужой территории", — заявил Александр Шерин в эфире телеканала ОСН.

Ранее бывший начальник Следственного управления СБУ, генерал Василий Вовк заявил, Украина может вернуть Крым только с помощью НАТО. Для этого он предложил членам Североатлантического альянса пойти войной на Россию и забрать полуостров.