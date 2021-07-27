Признаки того, что упражнения на пресс приносят не пользу, а вред вашему телу

Скручивания способны дать вам шесть кубиков вашей мечты. Но если вы выполняете упражнение слишком много, оно также может навредить вашему телу в процессе. То же самое с подъёмом корпуса. Это потому, что обычные упражнения для пресса могут переутомить мышцы живота, вызывая мышечное напряжение, сообщает WomanEL.

Если вы начинаете испытывать боль, отек или проблемы со сгибанием живота во время тренировки, вам следует прекратить то, что вы делаете. Если симптомы длятся дольше двух дней или боль усиливается, вам следует обратиться к врачу.

Недостатки упражнений на пресс

Подъём корпуса может вызвать дополнительную нагрузку на вашу спину и позвоночник. Что потенциально может привести к грыже межпозвоночных дисков. Вот почему важно заменить эти упражнения упражнениями, которые тонизируют пресс, не причиняя вам боли.

Упражнения для пресса, которые не повредят спине

Планки могут эффективно задействовать ваш кор, не напрягая при этом мышцы. И передняя, ​​и боковая планки могут дать вам желаемый и безболезненный результат.

Чтобы выполнить переднюю планку, поместите локти под плечи, поставьте предплечья на землю и поднимите тело на носки. Все время держите спину прямо и удерживайте это положение как можно дольше. Боковые планки подразумевают выполнение этого упражнения только на одной стороне тела за раз.