Десятки тонн товаров: ликвидирован канал контрабанды на Киевской таможне

Мощный канал контрабанды товаров широкого потребления и подакцизных товаров ликвидировали на Киевской таможни. Контрабанду провозили через столичные аэропорты.

Об этом сообщила пресс-служба﻿ ГБР.

Проводятся масштабные обыски на центральных сортировочных станциях операторов почтовой связи и в подразделениях Киевской таможни.

Уже изъяли более 30 тонн товара. Предварительно установлено, что один из почтовых перевозчиков в течение длительного времени завозил большими партиями из-за границы товары широкого потребления, брендовую одежду, электротовары и подакцизные товары под видом простых почтовых перевозок.

Таким образом почтовый перевозчик избегал уплаты налогов, тогда как убытки государству ежемесячно исчислялись десятками миллионов гривен. Так, только в июле этот экспортер завез в Украину более 150 тонн товара, не заплатив при этом более 30 млн гривен налога.

Сейчас работники ГБР устанавливают круг причастных к схеме людей, в том числе среди сотрудников таможни, и проверяют соответствие задержанного товара сопроводительным документам.