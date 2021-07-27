В Land Rover задумались о конкуренте Mercedes-AMG G63

В британской компании Land Rover ведутся работы по созданию самого мощного в истории бренда серийного внедорожника Defender. Новинку готовит фирменное подразделение SVO, сообщает Обозреватель.

На сегодняшний день в семействе Defender есть широкая палитра из 7 силовых агрегатов, включая три бензиновых, три дизельных и один гибридный. Самый мощный из них – 5-литровый V8 – развивает 525 л.с. Но этого явно недостаточно, чтобы конкурировать с Mercedes-AMG G63, в арсенале которого 585 "лошадок" или 625-сильным BMW Х5 М Competition.

Defender SVR будет использовать 5-литровый V8 мощностью свыше 600 л.с.

Поэтому в подразделении Special Vehicle Operations планируют представить на суд публики первый в истории модели Defender "заряженный" вариант внедорожника, способного дать бой именитым конкурентам.

Defender SVR будет использовать 5-литровый V8 мощностью свыше 600 л.с., который уже используется на родственных внедорожниках Range Rover. Новинка получит собственные настройки подвески, уменьшенный клиренс, богатую комплектацию и прочие опции, направленные на привлечение состоятельных любителей активного драйва.

Новинка будет доступна в двух вариантах – Defender 90 SVR и 110 SVR

Новинка будет доступна в двух вариантах – Defender 90 SVR и 110 SVR. Стоимость в зависимости от версии будет в диапазоне $125-130 тысяч. Дебют новинки ожидается в будущем году.