Родственникам погибших в Скниловской трагедии выплатили помощь

Родственникам погибших в 2002 году в авиакатастрофе на Скнилове выплатили материальную помощь, на что из Львовского городского бюджета направили 112 000 гривен, сообщает Укринформ.

"Во Львове к 19-й годовщине авиакатастрофы, которая произошла на военном аэродроме" Скнылив "27 июля 2002 года, членам семей погибших выплатили единовременную материальную помощь. Соответствующее распоряжение подписал мэр Львова" , - говорится в сообщении Львовского городского совета.

Отмечается, что по 2 тыс. грн получили 56 человек, из предусмотренных в городском бюджете 112 тыс. грн.

В управлении социальной защиты горсовета рассказали, что город уже не первый год финансово поддерживает людей, пострадавших или потеряли в той авиакатастрофе своих родных. В частности, в 2020 году члены семей погибших также получили единовременную выплату в размере 2 тыс. грн.

Средства членам семей погибших в авиакатастрофе выплатили в рамках Комплексной программы социальной поддержки отдельных категорий граждан города Львова.

Скниловская трагедия произошла во время празднования 60-й годовщины 14-го авиационного корпуса ВВС Украины на аэродроме «Скнилов» во Львове 27 июля 2002 года. В результате падения истребителя Су-27УБ в толпу зрителей, погибли 77 человек (среди них - 28 детей) и пострадали около 250 человек. По количеству погибших это событие считается крупнейшей катастрофой в истории авиационных праздников.